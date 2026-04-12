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Horóscopo de hoy para Virgo del 12 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 12 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Dispondrás de una energía de sanación tanto en el plano físico como en el mental. Es un momento ideal para implementar cambios y prestar atención a nuevas tendencias en alimentación y en la práctica de ejercicio físico. ¿Qué esperas para cuidarte y activar tu proceso de recuperación?

Horóscopo de amor para Virgo

Aprovecha cada oportunidad para relajarte disfrutando con tu pareja. Pasen tiempo juntos, sean románticos y expresen sus sentimientos. Si pueden celebrar su relación, tal vez puedan disfrutar una comida romántica seguida de mucha ternura y amor. Si eres soltero no hay razón para que no te consientas, ¿por qué no?

Horóscopo de dinero para Virgo

Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tu pareja sexual te está estimulando mucho, llenando todos tus deseos y fantasías. ¿Qué podría ser mejor que dejar que tome el control? Es mejor no volverse muy pasivo. Se más intrépido y piensa en que placer erótico le puedes dar de regreso. Si las cosas se quedan de un solo lado se pierde la emoción.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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