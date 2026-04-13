Horóscopo de hoy para Capricornio del 13 abril de 2026

Los asuntos económicos estarán en primera plana y podría surgir la posibilidad de realizar negocios. El aumento de tus ingresos dependerá en gran medida de tu inventiva y de las ideas que decidas poner en práctica. Las propuestas innovadoras serán las que ofrezcan mejores resultados.

Horóscopo de amor para Capricornio Las personas valoran las cualidades de auto control y confianza que muestras. Disfrutas de ser popular y eres alentado por esto y capaz de hacer progreso con otras cosas que previamente no habías querido perseguir. Tu habilidad para mostrar cierto interés y un cierto grado de paciencia al final es probable que sea recompensado.

Horóscopo de dinero para Capricornio Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.