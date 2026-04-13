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Horóscopo de hoy para Géminis del 13 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 13 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Se abrirán oportunidades de crecimiento. Podrían aparecer personas que vibran en tu misma sintonía y que desean sumarse a tus proyectos. Será un momento favorable para crear contactos en el extranjero, organizar viajes o comenzar a planificar estudios que amplíen tu horizonte.

Horóscopo de amor para Géminis

De la manera en que te portas con tu pareja revela lo que tu consideras es más importante sobre tu relación con ella. Continuamente muestras porque la amas, pero también caes fácilmente en la trampa de estar demasiado contento. En cambio eres capaz de hacer algo especial y traer una sorpresa a tu pareja.

Horóscopo de dinero para Géminis

Haz uso de tu actual estado de humor decisivo y continua con tus nuevos proyectos financieros, pueden valer la pena.Puede ser algo que quisiste por mucho tiempo, una compra espontánea o una inversión a largo plazo.Tienes ese toque ganador, particularmente porque puedes confiar más de lo usual en en tu asesor bancario y amigos. Otras personas reconocen que has trabajado fuerte por tu dinero y lo manejaras con cuidado.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Tú y tu pareja no pueden dejar de tener más uno del otro y esto se nota. No habrá momentos aburridos, ni en la cama ni en ningún otro lado. ¿ Te sientes como para hacer un grupo de tres? Cuéntale a tu pareja sobre tu fantasía secreta, puede ser que quiera hacerlo también y ¡sorprenderte con quien sugieren para tentarte!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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