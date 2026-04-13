Horóscopo de hoy para Leo del 13 abril de 2026

Te hará bien encontrarte con algún amigo con quien tengas verdadera afinidad para despejar la mente e intercambiar ideas. Ese clima renovará tu ánimo. Si estás soltero, frecuentar lugares concurridos podría depararte una sorpresa: hay buenas posibilidades de conocer a alguien especial.

Horóscopo de amor para Leo Si te sientes cansado, deja que tu pareja sepa desde el principio que necesita algo de espacio y exactamente cómo te sientes, así no esperara mucho de ti. Pareces reacio a hacer un esfuerzo para hacer cualquier cosa, hasta el punto de romper con compromisos anteriores y si te presionan es más probable que no respondas para nada.

Horóscopo de dinero para Leo Estas tratando los asuntos financieros con total relajación, otros estarían estresados y con dudas, pero tu manejas la situación con sencillez y calma.Tienes el coraje suficiente para actuar en el momento oportuno y lograr ganancias. No te extralimites, porque el orgullo viene antes de la caída y puedes arruinar todo lo que has logrado.