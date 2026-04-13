Horóscopo de hoy para Leo del 13 abril de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 13 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Te hará bien encontrarte con algún amigo con quien tengas verdadera afinidad para despejar la mente e intercambiar ideas. Ese clima renovará tu ánimo. Si estás soltero, frecuentar lugares concurridos podría depararte una sorpresa: hay buenas posibilidades de conocer a alguien especial.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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