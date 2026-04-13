Horóscopo de hoy para Libra del 13 abril de 2026

Te sentirás especialmente libre al expresarte y esa espontaneidad abrirá nuevas formas de vivir el amor. Alguien podría despertar sensaciones intensas y hacer latir tu corazón con entusiasmo. Permítete disfrutar del juego de la seducción: a veces el amor sonríe a quienes se atreven.

Horóscopo de amor para Libra Escoge tus palabras con cuidado, tu habilidad para comprometerte no se ve, y cualquier exabrupto o comportamiento errático no serán bien recibidos por aquellos que más te importan. Si le pides a tu compañero que te entienda, no esperes que te de las respuestas, tu siempre eres el arquitecto de tu propio destino.

Horóscopo de dinero para Libra Tus finanzas están pasando por una fase turbulenta. Tu piensas que tus decisiones siempre son correctas pero en la realidad ese no es el caso. Pronto se hará obvio que tus inversiones no son del todo rentables. No culpes a otros, frena tu orgullo y acepta que tu distanciamiento es lo que ha ocasionado esta miseria.