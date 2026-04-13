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Horóscopo de hoy para Libra del 13 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 13 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Te sentirás especialmente libre al expresarte y esa espontaneidad abrirá nuevas formas de vivir el amor. Alguien podría despertar sensaciones intensas y hacer latir tu corazón con entusiasmo. Permítete disfrutar del juego de la seducción: a veces el amor sonríe a quienes se atreven.

Horóscopo de amor para Libra

Escoge tus palabras con cuidado, tu habilidad para comprometerte no se ve, y cualquier exabrupto o comportamiento errático no serán bien recibidos por aquellos que más te importan. Si le pides a tu compañero que te entienda, no esperes que te de las respuestas, tu siempre eres el arquitecto de tu propio destino.

Horóscopo de dinero para Libra

Tus finanzas están pasando por una fase turbulenta. Tu piensas que tus decisiones siempre son correctas pero en la realidad ese no es el caso. Pronto se hará obvio que tus inversiones no son del todo rentables. No culpes a otros, frena tu orgullo y acepta que tu distanciamiento es lo que ha ocasionado esta miseria.

Horóscopo de sexo paraLibra

Mucha acción indica que tu amante está loco por tu manera apasionada de hacer el amor y regularmente está siendo llevado a las alturas del éxtasis. Te mostrará su aprecio respondiendo con un intenso deseo. Es una recompensa aun mayor para tu amante el saber que no siempre tendrá que dar el primer paso.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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