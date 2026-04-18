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Horóscopo de hoy para Virgo del 18 abril de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 18 abril de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

La potencia de esta primera Luna Nueva del ciclo zodiacal señala que superarás una prueba importante, y eso reforzará tu sensación de fortaleza interior. Por la tarde nacerá en ti el deseo de prosperar y ampliar horizontes. Estudiar, formarte o adquirir nuevos conocimientos puede abrir caminos.

Horóscopo de amor para Virgo

Un cierto e indefinido toque de magia caracteriza tus relaciones. Definitivamente posees el potencial para el romance. Ya sea que tengas una relación de mucho tiempo o estés buscando una cita, encontraras la respuesta en tu propio círculo social. Tu placenteros encuentros dejan una impresión perdurable en las personas que conoces.

Horóscopo de dinero para Virgo

Los compromisos financieros pueden ser problemáticos.Las ideas que expongas hoy durante las conversaciones no son efectivas y los demás te darán por tu lado. Esto podría confundirte y hacer que entres a inversiones llenas de pérdidas. Confía en tus instintos ya que tu sabes que inversiones son más a tú medida. Siempre es bueno escuchar consejos, pero siempre debes de ser crítico antes de aceptarlos.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Acurrucarse, caricias, y esas pequeñas muestras de amor significan mucho más que las acrobacias sexuales. Tu pareja disfruta que le dediques tiempo y no te sientas obligado a tratar de lograr esas posiciones. ¿Por qué no consentirse el uno al otro con más cuidados eróticos y sensuales? Deja que tu imaginación haga el resto.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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