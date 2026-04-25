La Volpe ve muchas dudas en el Tricolor de cara al debut mundialista

Ricardo Antonio La Volpe, técnico de la selección de México y un especialista en los aspectos tácticos de fútbol, señaló sin temor a equivocarse que en vísperas del Mundial 2026 existen muchas dudas en el Tricolor que comanda Javier Aguirre, así como la decisión de quitarle a los equipos a los seleccionados.

La Volpe destacó en este sentido en la charla con La Opinión que las dudas se pueden notar en casos como Brian Gutiérrez de Chivas en la zona donde lo quieren utilizar en la selección de México o también el caso de Gilberto Mora, donde aseguró que se equivocan en donde lo están colocando, ya que el mayor éxito y eficiencia del jovencito es colocarse detrás del nueve.

Gilberto Mora debe jugar detrás del centro delantero, es donde más luce, dice La Volpe de cara al Mundial. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

“Yo hablo del sistema, de lo que he visto, porque cuando veo a la selección, analizo lo que está haciendo. Él emplea casi siempre un 4-3-3 o de repente, es un 4-2-3-1. Hablo de que arriba ha puesto a Bryan, ha puesto a Alvarado, como los dos volantes, un contención como Edson o Lira, después Charly de Cruz Azul o Mora de Tijuana y luego Raúl Jiménez.”, destacó el controvertido estratega campeón con el Atlante.

La Volpe también añadió que: “Marcel Ruiz y Álvaro Fidal. Ahí no tengo duda. El nueve tampoco tengo duda, va a ser Raúl, pero quién lo acompañe es la duda; igual puede ser Robero Alvarado, también puede ser Gil Mora, puede ser Brian Gutiérrez, que la viene rompiendo. Mhm. Sin ninguna duda, ha demostrado, pero tiene a Orbelín Pineda también ahí, tiene un Verderame y tiene un Quiñones”.

Decisión complicada

El excampeón con Atlante en la década de los 90 expuso que la decisión no es sencilla y que por eso observa muchas dudas todavía: “No está fácil todavía porque no ha dicho quiénes son los titulares de la base. Hay puestos de los que todavía hay duda; no hay duda en los dos centrales. No hay duda en el arquero, no hay duda en el volante de contención, no hay duda del nueve. No hay duda del lateral izquierdo que va a ser Gallardo. Sí pero ¿quién será el lateral derecho? ¿Israel Reyes, Jorge Sánchez o Ledezma?”

Dijo que: “Ahí hay muchas dudas porque no se ha visto uno fijo. Por ejemplo, Ledezma, nunca ha jugado en línea de cuatro. Hay dudas y bueno. A mí me gusta ser analítico. Digo, bueno, si juega con línea de cinco, no tengo ninguna duda; a mí me gustaría que juegue con línea de cinco. Eso no tengo tampoco ninguna duda porque contra cualquier sistema estoy bien parado, contra cualquiera”.

Israel Reyes aún no sabe si será titular indiscutible en la selección de México para el Mundial 2026. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

No sirve de nada quitarles los seleccionados a los equipos en la liguilla

También señaló que: “Pero después está la duda y vuelvo a repetirte, no tienes por qué quitarle los seleccionados a los equipos, no hay tanto trabajo, porque el equipo completo lo vas a tener 15 días antes del 11 de junio.

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