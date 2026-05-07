California, Colorado, Nuevo México y Arizona: dónde hay riesgo de hantavirus y cómo se contagia

El hantavirus volvió a instalarse en la conversación pública en Estados Unidos. No por un brote masivo —sigue siendo una enfermedad poco frecuente— sino por casos recientes que generaron alarma, incluido el episodio reportado en un crucero con personas enfermas y fallecidas que aún está bajo investigación sanitaria. Ese contexto reactivó una pregunta concreta: qué tan real es el riesgo y en qué zonas del país hay que prestar más atención.

La respuesta de los especialistas es clara: el riesgo existe, pero es bajo y focalizado. No es un virus de circulación comunitaria como otros respiratorios. Sin embargo, cuando aparece, puede ser grave. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), desde que se identificó el síndrome pulmonar por hantavirus en 1993 se han confirmado poco más de 800 casos en Estados Unidos, con una tasa de mortalidad cercana al 30%–35%.

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Dónde hay más riesgo en EE.UU.

La distribución no es uniforme. Los casos se concentran principalmente en el oeste del país, donde el hábitat de los roedores portadores es más común. Los estados con mayor registro histórico son:

California, especialmente en zonas rurales, parques y áreas montañosas como Yosemite.

Colorado, donde se identificaron algunos de los primeros casos en los años 90.

Nuevo México, uno de los estados con más incidencia proporcional.

Arizona, con reportes vinculados a áreas desérticas y viviendas aisladas.

En todos estos casos, el factor común es el mismo: contacto con roedores silvestres, en particular el llamado “ratón ciervo”, principal portador del virus en Norteamérica.

El hantavirus se transmite principalmente al inhalar partículas contaminadas por roedores en espacios cerrados. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Cómo se contagia el hantavirus

El hantavirus no se transmite de persona a persona en Estados Unidos. El contagio ocurre cuando una persona entra en contacto con partículas contaminadas por roedores infectados. Es un dato importante por marca una diferencia importante con lo que está pasando con el crucero, los contagios y cuarentenas para quienes estuvieron con infectados: en Sudamérica sí existen variantes (como el virus Andes) donde se ha documentado transmisión persona a persona, principalmente en Argentina y Chile.

La forma más habitual es inhalar polvo que contiene restos de orina, heces o saliva de estos animales. Esto suele ocurrir en situaciones muy concretas: limpiar una cabaña cerrada, entrar a un garaje abandonado o manipular objetos en espacios donde hubo infestación.

El Departamento de Salud Pública de California advierte que el riesgo aumenta en ambientes poco ventilados, donde el virus puede permanecer suspendido en el aire durante la limpieza.

También puede haber contagio al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la cara, aunque esta vía es menos frecuente.

Crucero MV Hondius, anclado en un puerto de Praia, Cabo Verde, el 4 de mayo de 2026. Crédito: Arilson Almeida | AP

El impacto del caso reciente

El episodio reportado en un crucero —con personas enfermas y muertes que se investigan— amplificó la preocupación porque rompe la idea de que se trata de un virus exclusivamente asociado a entornos rurales.

Expertos consultados por medios estadounidenses coinciden en que, incluso si se confirmara, lo más probable es que el contagio esté vinculado a exposición previa a roedores, y no a una transmisión a bordo.

Puedes ver: Lo que pasa puertas adentro del crucero afectado por hantavirus: ¿se corre el riesgo de que pueda propagarse?

Síntomas del hantavirus: el punto crítico

Uno de los problemas del hantavirus es que empieza como una gripe común. Fiebre, dolor muscular y cansancio son los primeros síntomas. Pero, en algunos casos, en pocos días, la enfermedad puede evolucionar hacia una dificultad respiratoria grave.

Por eso los especialistas insisten en un punto clave: el contexto importa tanto como el síntoma. Si una persona estuvo en contacto con ambientes con roedores y luego presenta estos signos, debe consultar de inmediato.

Hasta ahora, tres de los 147 pasajeros han fallecido desde que el crucero partió de Argentina rumbo al Atlántico Sur. Crédito: Misper Apawu | AP

Puedes ver: California inaugura el puente para animales sobre una autopista

Cómo prevenir el contagio

La prevención sigue siendo la herramienta más efectiva y se basa en evitar la exposición al polvo contaminado.

Las recomendaciones de los CDC incluyen ventilar los espacios cerrados antes de limpiarlos, usar guantes y mascarilla y evitar barrer en seco, ya que eso levanta partículas al aire.

También es clave mantener los hogares libres de roedores, sellar accesos y almacenar alimentos de forma segura.

Por último, los médicos y autoridades sanitarias destacan que el hantavirus no es un riesgo cotidiano en Estados Unidos, pero sí una enfermedad seria en contextos específicos. La exposición a roedores en espacios cerrados sigue siendo el principal factor de contagio.

Cuáles son las medidas de prevención

Para evitar la exposición al hantavirus, es clave minimizar el contacto con estos animales y sus hábitats contaminados.

En el hogar y zonas rurales

Ventila por al menos 30 minutos cualquier espacio cerrado antes de entrar, abriendo puertas y ventanas para renovar el aire.

Usa guantes, mascarilla y gafas al limpiar; rocía superficies con agua y cloro (una parte de cloro por 10 de agua), y evita barrer en seco para no levantar partículas infectadas.

Mantén los alrededores de tu vivienda despejados: corta malezas a ras de suelo en 30 metros alrededor y elimina escombros que puedan ser refugios de roedores.

Al aire libre o en actividades

Evita recolectar frutos silvestres del suelo, camina de día en áreas boscosas y no acampes en zonas con signos de roedores.

Al manipular leña, desmalezar o trabajar en huertas, usa protección personal y sitúa las huertas lejos de la casa (más de 30 metros).

Almacena alimentos y agua en recipientes plásticos herméticos, lava las manos frecuentemente y consulta alertas locales de salud sobre casos en tu zona.

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