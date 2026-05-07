window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Horóscopo de hoy para Piscis del 7 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 7 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_piscis
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

Te integrarás mejor a tu entorno cuando muestres quién eres, sin máscaras. No necesitas grandes recursos para proyectarte: el verdadero sostén vendrá del compromiso y de los vínculos genuinos. Hoy tu futuro se teje con quienes persisten y están en sintonía con tus aspiraciones.

Horóscopo de amor para Piscis

Encuentras difícil decir que no a los pedidos y demandas de los demás. Pareces más que deseoso de hacer compromisos que normalmente no tolerarías o considerarías. Es importante que seas más selectivo sobre con quien pasas el tiempo. Evita a los individuos que siempre están tratando de sacar ventaja de tu buena naturaleza.

Horóscopo de dinero para Piscis

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraPiscis

Vete tranquilo con los juguetes sexuales. ¡Lee las instrucciones primero antes de usarlos en tu pareja! No querrás que pase un accidente cuando estés todo excitado. Podría sr embarazoso cuando tengas que llamar a los para médicos para remover todos esos traviesos accesorios.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Horóscopo de hoy Piscis
Trending
Contenido Patrocinado
Trending