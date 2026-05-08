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Horóscopo de hoy para Géminis del 8 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Géminis. Conoce las predicciones astrológicas del 8 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Géminis

(05/21 – 06/20)

Vas a necesitar resguardo para procesar lo que te pasa. No todo puede compartirse ni todos tienen la mirada adecuada para este momento. Es una fase más introspectiva: observar en profundidad, sin distracciones, te permitirá comprender mejor el origen de lo que estás atravesando.

Horóscopo de amor para Géminis

Tienes oportunidades para conocer a personas nuevas. Tu encanto y autoconfianza son perfectos para crear una buena impresión. Contento y juguetón, tu contagioso humor es disfrutado por todos. No puedes evitar coquetear, pero no seas tan obvio, si aún estas en una relación estable, dale a tu pareja el respeto que se merece.

Horóscopo de dinero para Géminis

Si quieres invertir tus ahorros en algo nuevo, es el momento de hacerlo. Las personas son honestas y abiertas, asi que puedes confiar hasta en tu asesor bancario. El manejara tu efectivo con cuidado, no solo pensando en su propia ganancia. Si estás pensando invertir en algo más tangible, no dudes en pedir ayuda a otros. Si decides no hacerlo, no habrá consecuencias adversas.

Horóscopo de sexo paraGéminis

Harto de solo soñar con el escenario ideal para hacer el amor. Deja que tus pensamientos eróticos más imaginativos tomen el control por un tiempo. Platicalo con tu amante y haz que ese sentimiento demasiado familiar desaparezca. Te sientes más audaz. Las cosas se ven bien para una noche de pasión, acción lujuriosa combinada con tierno amor.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Géminis Horóscopo de hoy
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