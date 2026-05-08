Horóscopo de hoy para Libra del 8 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 8 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La energía del día te lleva hacia el hogar y los espacios de resguardo. Vas a preferir la intimidad y el contacto con tus afectos cercanos. Si alguien intenta invadir tu espacio, sabrás marcar límites con firmeza, cuidando aquello que necesitas preservar.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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