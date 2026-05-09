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Horóscopo de hoy para Tauro del 9 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 9 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Asumirás tus responsabilidades con mayor compromiso, especialmente en lo público o social. Será importante ampliar la mirada más allá de lo personal y reconocer el alcance de tus acciones. Bien orientada, tu influencia puede generar un impacto transformador en lo público.

Horóscopo de amor para Tauro

Pasando por cambios en las relaciones de tu vida, necesitas salir y disfrutar la experiencia con tu amante. Si estas soltero descubre lo divertido que es conocer gente nueva, mostrando interés en ellos como individuos, escuchando lo que tienen que decir. Por lo atento que eres otros te encuentran interesante y extrovertido también.

Horóscopo de dinero para Tauro

Hay muy pocos cambios previstos respecto al dinero. Haz que se sepan tus ideas y ve cómo responden otros a ellas. Puedes recibir un buen consejo que puede volverse lucrativo más adelante.. Solo asegúrate de no quedar atrapado en trivialidades, porque podrías perder tu inspiración.

Horóscopo de sexo paraTauro

Sientes una fuerte atracción física hacia tu pareja. Esos pensamientos eróticos siguen resonando en tu cabeza, en el trabajo y en cualquier otro lado también. Cuando se refiere a sexo, a ninguno de ustedes dos se le necesita decir que hacer. Los dos saben que es lo que los enciende. Traten nuevas cosas espontáneamente, tu creatividad no tiene límites.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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