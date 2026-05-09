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Horóscopo de hoy para Virgo del 9 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Es un buen momento para hacerte cargo de tu bienestar con mayor conciencia y compromiso. Elegir alimentos más sanos te ayudará a sentirte mejor. Sumar movimiento, especialmente actividades aeróbicas, favorecerá tu energía diaria y te permitirá sostener una rutina más vital y eficaz.

Horóscopo de amor para Virgo

El mundo allá afuera te esa esperando para ser descubierto. Tienes suficiente entusiasmo y empuje para soportar a dos personas. Puede que finalmente descubras tu propio lugar, la ciudad donde está tu hogar otra vez, o tal vez solo viajar. Lo que sea que decidas hacer, lo vas a encontrar el doble de divertido si lo hace con tu pareja o con un amigo.

Horóscopo de dinero para Virgo

Tus finanzas están pasando por una fase positiva. Si te preocupa quedarte atascado en un bache y tener malos resultados, tu vida empezará a cambiar ahora. Los obstáculos pasados empezaran a desaparecer y pronto te darás cuenta de cómo se despiertan nuevamente tus instintos de negocios. No tendrás que esperar mucho por las oportunidades adecuadas. No lo pienses demasiado porque no te arrepentirás una vez que te pongas a trabajar.

Horóscopo de sexo paraVirgo

¿Piensas constantemente en tu pareja complaciéndote en pensamientos eróticos y lujuriosos? Si lo haces, ¡entonces probablemente tu pareja este pensando de misma forma sobre ti! Tu vida sexual está llena de variaciones inusuales para que las compartan y experimenten juntos, descubren posiciones excitantes y desviaciones. ¿Puede ponerse mejor que esto?

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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