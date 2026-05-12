Horóscopo de hoy para Leo del 12 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 12 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Desarrollarás una gran capacidad de sanación y una sensibilidad muy marcada. También podrían surgir confusiones o malentendidos en temas de herencias, préstamos o inversiones compartidas. En momentos de crisis o cambios, te conviene dejarte atravesar y transformar por las circunstancias.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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