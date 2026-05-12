Horóscopo de hoy para Leo del 12 mayo de 2026

Desarrollarás una gran capacidad de sanación y una sensibilidad muy marcada. También podrían surgir confusiones o malentendidos en temas de herencias, préstamos o inversiones compartidas. En momentos de crisis o cambios, te conviene dejarte atravesar y transformar por las circunstancias.

Horóscopo de amor para Leo Cada comentario que haces is probable que sea interpretado de la peor manera posible y un inocente chiste puede ser interpretado como insulto. Si eres paciente con las personas evita que tengas que estar dando explicaciones constantemente de porque eres un manojo de nervios. Siempre trata de ser considerado de la misma manera en que esperas ser tratado por los demás.

Horóscopo de dinero para Leo Este es un mal día para los negocios exitosos. Mantente alejado de proyectos riesgosos , ya que tus posibilidades de obtener beneficios son muy pocas. A largo plazo puedes tener pérdidas considerables y te arrepentirás de las decisiones de hoy. Hoy tienes predisposición a dejar que te engañen cuando hagas transacciones pequeñas, así que no dejes que esto pase.