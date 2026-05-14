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Horóscopo de hoy para Acuario del 14 mayo de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Acuario. Conoce las predicciones astrológicas del 14 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Acuario

(01/20 – 02/18)

A través del estudio y la información vas a encontrar el sostén que estás necesitando. Es un momento ideal para revisar ideas y darles mayor consistencia. Podrías inclinarte por una formación, ya sea profesional o por interés personal, que te permita aplicar lo aprendido de manera práctica.

Horóscopo de amor para Acuario

Haz algo romántico que refuerce tu amor y el lazo de confianza que compartes con tu pareja. Si eres soltero estas socialmente en demanda, mantente abierto a hacer contactos, encantas a los demás fácilmente con tus formas ganadoras y no tienes problemas para tener una cita, ganas la aceptación sin ningún esfuerzo.

Horóscopo de dinero para Acuario

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraAcuario

Tienes una sensación de profunda paz interna, calma y fuerza. Tu pareja reconoce que gran amante eres. Tienes la habilidad para producirle más de un orgasmo. Cuando tu pareja se une, no hay limites al placer que experimentan. Realmente deberías pasar más horas en la cama pasando el tiempo de tu vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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