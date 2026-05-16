Horóscopo de hoy para Escorpio del 16 mayo de 2026

Las relaciones, especialmente la de pareja, se vuelven más intensas y también se activan otras alianzas. Si desconfías, puede ser por experiencias del pasado. Será importante observar al otro con mayor objetividad, sin permitir que viejas heridas condicionen tu percepción en el presente.

Horóscopo de amor para Escorpio Si te sientes cansado, deja que tu pareja sepa desde el principio que necesita algo de espacio y exactamente cómo te sientes, así no esperara mucho de ti. Pareces reacio a hacer un esfuerzo para hacer cualquier cosa, hasta el punto de romper con compromisos anteriores y si te presionan es más probable que no respondas para nada.

Horóscopo de dinero para Escorpio En los que respecta a los asuntos comerciales no tienes suerte y tu estado mental es tan malo que no puedes usar tu intuición.Tienes problemas hasta para encontrar buenas ofertas, Si tratas de forzar el éxito , ocurrirá lo contrario. Mantente tranquilo y lejos de las inversiones riesgosas.