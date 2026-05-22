Horóscopo de hoy para Leo del 22 mayo de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 22 mayo de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Con la Luna en Leo, disfrutarás de una energía favorable para dar inicio a un nuevo emprendimiento. Recuerda que todo lo que comiences hoy tiene perspectivas de éxito, por lo que es el momento perfecto para poner en marcha tus proyectos. Tu poder personal y carisma estarán exaltados.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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