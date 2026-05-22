Horóscopo de hoy para Leo del 22 mayo de 2026

Con la Luna en Leo, disfrutarás de una energía favorable para dar inicio a un nuevo emprendimiento. Recuerda que todo lo que comiences hoy tiene perspectivas de éxito, por lo que es el momento perfecto para poner en marcha tus proyectos. Tu poder personal y carisma estarán exaltados.

Horóscopo de amor para Leo Los pensamientos apasionados tienen un efecto positivo en tu vida amorosa. Se olvidan las frustraciones pasadas, entiendes claramente las razones para estar juntos y los lazos que existen entre ustedes. Si eres soltero, es fácil para ti conocer a los demás e impresionarlos. Tu acercamiento persuasivo resulta en la obtención de citas significativas.

Horóscopo de dinero para Leo Las estrellas se inclinan hacia a tí. Manten este nivel de actividad, porque tienes buen instinto para las transacciones de negocios productivas. Las negociaciones en las buenas inversiones están hechas en base a la buena fé y son el objetivo. Si no tiras muy alto, muchas opciones se te abrirán. No permitas que las demandas financieras pendientes no se paguen, ya que seguramente se resolverán positivamente.