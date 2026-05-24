Horóscopo de hoy para Capricornio del 24 mayo de 2026

Esta lunación marca una etapa de crecimiento personal. Aunque puedan surgir imprevistos que pongan a prueba tu enfoque, no permitas que nada te desvíe de tu camino. Tu energía deberá alinearse con el deseo de evolucionar, ampliar tu mirada y expandir tu experiencia vital.

Horóscopo de amor para Capricornio Eres sociable así como genial, calmado y recogido de manera innata Disfrutas tus relaciones personales y experimentas prolongados periodos de placer a la ligera. Es una oportunidad especial para estrechar lazos presentes o para llegar a conocer a los demás. Nunca ha sido tan fácil ser responsable y de mente abierta.

Horóscopo de dinero para Capricornio Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.