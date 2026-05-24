Horóscopo de hoy para Géminis del 24 mayo de 2026

Urano agita tu espíritu y te invita a innovar, pero evita generar demasiado desorden en el hogar. Tus seres queridos son tu sostén, por lo que será importante preservar esa dinámica íntima. Modera tu impulso contestatario para mantener respeto.

Horóscopo de amor para Géminis Puede ser difícil provocar que des una respuesta favorable. Si es así, no dejes que la forma en que te sientes impacte negativamente en aquellos que más quieres. Evita las críticas injustas, de otra forma lo único que logras es provocar argumentos con aquellas personas que son importantes para ti. Piensa en porque cosas tan triviales te causan tanta irritación.

Horóscopo de dinero para Géminis Adelante, puedes hacer una compra pequeña. Mientras mantengas un ojo en el precio y no hagas las cosas de más, estarás bien. Si estás pensando en invertir tu dinero para obtener un provecho, pide un buen consejo. Con un poco de trato inteligente las cosas saldrán como tú quieres.