Hombre admitió haber matado a su novia embarazada con un bate en Nueva Jersey

Un hombre de Nueva Jersey admitió ante la justicia haber asesinado a su pareja embarazada dentro de la vivienda que compartían en Pleasantville. El acusado, Boris Lainez-Rosales, de 28 años, se declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Leslianette Quintana-Betancourt, de 25 años.

Según la oficina del Atlantic County Prosecutor’s Office, el hombre reconoció haber atacado a su pareja con un bate de béisbol el 2 de diciembre de 2024.

Los fiscales indicaron que posteriormente trató de hacer creer a las autoridades que la víctima había muerto tras caer por una escalera dentro de la vivienda.

Un testigo citado en la investigación aseguró haber escuchado una fuerte discusión entre la pareja durante varias horas antes del crimen.

La víctima estaba embarazada y el bebé tampoco sobrevivió

Cuando policías y paramédicos llegaron al lugar encontraron el cuerpo de Leslianette Quintana-Betancourt al pie de una escalera de 12 escalones.

La mujer presentaba múltiples heridas contundentes en el rostro, brazos y abdomen, además de desprendimiento de placenta.

El bebé que esperaba tampoco sobrevivió, según documentos judiciales.

Investigadores señalaron que no encontraron manchas de sangre alrededor de las escaleras y aseguraron que el cuerpo desprendía olor a cloro.

La policía informó que el acusado tenía heridas en las manos cuando fue interrogado y aseguró inicialmente que la mujer había sufrido una caída accidental.

Sin embargo, durante el registro de la vivienda, detectives encontraron manchas de sangre en el sótano y evidencias de limpieza de restos biológicos.

También localizaron un bate de béisbol con rastros de sangre en el patio trasero y una bolsa dentro del automóvil del acusado con aparentes restos de cabello.

El acusado enfrentará una condena de 30 años

El acuerdo de culpabilidad contempla una recomendación de condena de 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional.

Boris Lainez-Rosales será sentenciado el próximo 31 de julio.

Amigos y familiares recordaron a Leslianette Quintana-Betancourt como una joven amable y emocionada por convertirse en madre.

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