Candidato en California usa a Santo Toribio Romo para promoverse, aunque ha sido acusado de racista y desvío de fondos

Con un historial de acusaciones racistas, incluso una demanda de un excolaborador, el candidato demócrata Héctor de la Torre, quien compite por el Distrito 41 de California, ha desatado nuevamente polémica por el uso de Santo Toribio Romo para promoverse.

La campaña de De la Torre envío la estampilla del santo a los votantes, además de atribuirle al candidato un movimiento comparable al de Santo Toribio, un sacerdote católico mexicano martirizado en 1928 durante la Guerra Cristera, quien fue canonizado en el año 2000 y es venerado por millones de inmigrantes mexicanos como protector de quienes cruzan la frontera.

“Murió por enfrentarse a funcionarios corruptos. Su pariente Héctor de la Torre honra su sacrificio”, dice el folleto que la campaña de De la Torre envía a los votantes. El candidato incluso tiene un video en su cuenta en YouTube donde habla del santo.

El uso de la imagen religiosa en campaña ha llevado a que se compare a Héctor de la Torre con el movimiento del presidente Donald Trump, quien incluso publicó en Truth Social una imagen suya como si fuera Cristo, aunque después la borró, afirmando que pensó que era “un médico”.

Destaca que el santo que De la Torre utiliza para promoverse murió por enfrentarse a funcionarios corruptos, pero el historial del candidato incluye repetidos actos de corrupción, como haber sido acusado de desviar $20,000 dólares a un aliado político para pagar sus impuestos atrasados ​​mientras dirigía simultáneamente un grupo de trabajo anticorrupción en South Gate.

También votó a favor de condonar los préstamos municipales a un concesionario de automóviles que había donado a su campaña como asambleísta estatal, y solo devolvió la donación cuando el conflicto de intereses se hizo público.

Además, uno de los señalamientos más severos son aquellos que tildan a De la Torre de racista, ya que incluso fue demandado por un subsecretario municipal por discriminación racial y por crear un ambiente de trabajo hostil.

Mientras el asambleísta Mervyn Dymally, entonces presidente del Caucus Legislativo Negro, calificó a De la Torre como “el legislador más racista” que había conocido “en más de 40 años”. Eso en medio de un pleito en que se acusó a Dymally de la distribución no autorizada de réplicas de insignias de la Asamblea Estatal de California a sus seguidores.

De la Torre compite por el Distrito 41, desafiando a la congresista Linda Sánchez, quien preside el BOLD PAC, el brazo político del Caucus Hispano del Congreso.

Héctor de la Torre es señalado por su conexión con el movimiento MAGA e incluso se creó una página web que lo señala como tal, donde se destacan algunos de sus escándalos políticos y de discriminación.

Sin embargo, la exrepresentante Grace Napolitano (California) respalda a De La Torre.