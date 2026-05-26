Horóscopo de hoy para Acuario del 26 mayo de 2026

La búsqueda de justicia y el deseo de actuar correctamente guiarán tus pasos. Sin embargo, observa si las personas con las que conversas son realmente confiables o si intentan aprovechar tu reputación de integridad. Recuerda que no todos hablan con sinceridad.

Horóscopo de amor para Acuario Eres capaz de discutir imparcialmente de manera precisa y realista, es posible que encuentres respuesta a problemas que al principio parecían imposibles, pero que eventualmente se resuelven para la satisfacción de todos. Manteniéndote al día con los avances nuevos, te mantienes calmado aun cuando haya diferencias con tus colegas que se vuelven muy acaloradas e intensas.

Horóscopo de dinero para Acuario Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.