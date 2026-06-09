Horóscopo de hoy para Libra del 9 junio de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 9 junio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

El estrés y los excesos podrían debilitar tu energía, por eso será importante que te cuides más. Aléjate de lo que te sobre estimula y elige alimentos frescos, naturales y nutritivos. Iniciar una limpieza de tu organismo e interior puede hacer maravillas.

Horóscopo de amor para Libra

Estas lleno de sentimientos positivos cálidos que te dan el valor de salir a descubrir el mundo, conocer gente y hacer las cosas que siempre quisiste hacer. Haz el viaje con el que has soñado, tendrás experiencias que recordar el resto de tu vida.

Horóscopo de dinero para Libra

Aún cuando las finanzas no son tu tema favorito, debes continuar al pendiente de los asuntos de negocios. Es el momento de terminar asuntos retrasados y poner tus documentos en orden. Un posible efecto positivo de esto es que ves todo el panorama y ves cómo está la situación de tus finanzas.

Horóscopo de sexo paraLibra

Las aventuras sexuales de alto vuelo no están en tu agenda. En lugar de pasión tu lo sientes como algo sencillo. Agarra a tu pareja y métanse a la cama. Lo harás bien sin esa tonta ropa interior e intentos absurdos de buscar nuevas posiciones. En este momento lo que necesitas es un practico deleite.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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