Horóscopo de hoy para Sagitario del 9 junio de 2026

Tus seres queridos te necesitarán cerca. Será un buen momento para postergar ciertos compromisos sociales y refugiarte en la intimidad de tu hogar. La empatía, la comunión y los momentos compartidos con tu familia serán una verdadera medicina para el alma.

Horóscopo de amor para Sagitario Si te sientes agitado o molesto no dejes que estos sentimientos molesten a las personas que más te importan o peor aún que te hagan enemistarte con ellas. Encuentras que aquellos que están cerca de ti te tienen que mostrar una gran cantidad de paciencia. Estas consciente de esto, imagina si tú tuvieras que lidiar con alguien que se portara como lo haces tú.

Horóscopo de dinero para Sagitario El dinero te está ocasionando problemas. No pierdas el tiempo tratando de compensar tu estado de ánimo deprimido comprando en exceso.Esto no ayuda para nada, y no tendrás dinero para cosas importantes. No tienes la sensación adecuado para las inversiones riesgosas, así que evitalas. Espera un poco, no arriesges ahora.