Horóscopo de hoy para Virgo del 9 junio de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 9 junio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Virgo

(08/22 – 09/22)

Deja de exigir tanto a los demás. Hoy será importante que valores la disposición de quienes te rodean. No todo pasa por la eficiencia: también existen el afecto, las miradas y los silencios compartidos. Baja el juicio y abre el alma. Una actitud más receptiva puede acercarte al verdadero amor.

Horóscopo de amor para Virgo

Compartes conversaciones honesta y abiertas con tu pareja y disfrutan la experiencia de estar juntos. Muchas ideas ingeniosas y pensamientos creativos te permiten perderte en una variedad de posibilidades. Reúne tus pensamientos y planea con calma tus actividades a largo plazo, un futuro para pasar con tu pareja.

Horóscopo de dinero para Virgo

Si planeas hacer algunas transacciones financieras, espera un poco y piensa las cosas otra vez en tu tiempo libre. Existen obstáculos en el camino que impiden que la situación se pueda manejar sin dificultades y no como tu la habías imaginado. A pesar de que deseas comprar algo ya, es mejor esperar para tener un mejor resultado.

Horóscopo de sexo paraVirgo

Tú no sientes el sexo por el impulso del momento. Se ha vuelto rutina y los rapiditos ya no te interesan. Prefieres tomarte tu tiempo. Pasar horas románticas con tu pareja rodeado por la música adecuada y aceites aromáticos. Mandar un mensaje y después usar tu propio cuerpo para extasiar a tu pareja. Mientras más tiempo tomes mayor excitación existe.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Virgo
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