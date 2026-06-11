Horóscopo de hoy para Libra del 11 junio de 2026

Se abre una oportunidad junto a alguien decidido, ya sea en el amor o en los negocios. Si estás solo, no permitas que las exigencias profesionales cierren las puertas de tu corazón. Ábrete a lo nuevo: compartir con otra persona puede devolverte entusiasmo y energía.

Horóscopo de amor para Libra Si encuentras problemas repetidamente en tu vida personal causados por los demás, te darás cuenta de que lo más seguro es que estas equivocado porque ni modo que tu no seas responsable de nada. Aun si lo encuentras molesto, mantente calmado, no tomes la críticas en forma personal. Evita sobre emocionarte y escucha con cuidado y reconocerás que es solo un montón de escándalo sobre nada.

Horóscopo de dinero para Libra Conduce tus asuntos financieros con moderación. De momento estas muy satisfecho pero debes sopesar los pros y los contras aún cuando prestes dinero. No te dejes engañar por personas que hacen falsas promesas cuando piden prestado y documenta todo por escrito. Esto te dejará dormir de noche y protegerá tus activos.