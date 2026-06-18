Estudio revelador: un índice de masa corporal elevado aumenta el riesgo de padecer casi 20 tipos de cáncer

Un metaanálisis publicado en la revista Nature Metabolism concluye que un índice de masa corporal (IMC) elevado está vinculado a 19 tipos de cáncer, lo que supera el número previamente reconocido de 13. El análisis abarcó más de 1.5 millones de casos, sugiriendo que la obesidad influye de diversas formas en el riesgo de cáncer.

La revisión sistemática incluyó 226 artículos revisados por pares que abarcaron datos de 23 países. Se aplicaron estudios de metaanálisis estandarizados para medir la relación entre el IMC y el riesgo de cáncer, utilizando un aumento de 5 kg/m² como referencia.

Los resultados revelaron un riesgo de 19 tipos de cáncer relacionados con el IMC, destacando tasas significativas de riesgo para tipos como cáncer de endometrio y adenocarcinoma esofágico. Además, se identificaron diferencias regionales y de género en estos riesgos.

Tipos de cáncer. Crédito: vía Nature | Cortesía

Implicaciones globales y recomendaciones

El estudio pone de manifiesto la necesidad urgente de investigar más sobre los riesgos de cáncer relacionados con el IMC en regiones subrepresentadas, como África y América Central. Esto es esencial para una comprensión equitativa de los factores de riesgo modificables.

Los hallazgos subrayan la importancia de incorporar datos regionales en las políticas de gestión del peso y oncología.

Se sugiere que futuras investigaciones se centren en poblaciones diversas y desatendidas para abordar las lagunas en nuestro entendimiento actual.

Índice de masa corporal elevado

Un índice de masa corporal (IMC) elevado significa que una persona tiene un peso superior al considerado saludable para su altura, lo que generalmente indica un exceso de grasa corporal y aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas.

El IMC se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre el cuadrado de la altura en metros (kg/m²). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un IMC entre 25 y 29.9 corresponde a sobrepeso, mientras que un valor de 30 o más indica obesidad.

Un IMC elevado en el rango de sobrepeso u obesidad aumenta considerablemente la probabilidad de enfrentar afecciones como diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, dislipidemia, apnea del sueño y algunos tipos de cáncer. El exceso de grasa se vincula directamente con un mayor riesgo de enfermedades del corazón y ciertas formas de cáncer.

Es importante destacar que el IMC es una herramienta de screening, no un diagnóstico definitivo de salud. En algunos individuos, como atletas con alta masa muscular, un IMC elevado puede no indicar sobrepeso o mala salud, pues su peso adicional proviene de músculo, no de grasa.

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