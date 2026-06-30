¡Messi y Spider-Man juntos! Así luce el promocional protagonizado por el futbolista.

Marvel y Sony Pictures han hecho posible lo inimaginable: Tom Holland y Lionel Messi juntos en un divertido video que celebra el próximo lanzamiento de la cinta “Spider-Man: Brand New Day”.

Por medio de YouTube, X e Instagram se difundió un nuevo promocional de la producción que marca el regreso del actor británico como el superhéroe arácnido. Sin embargo, el detalle que voló la cabeza del público fue el invitado de lujo que apareció ante las cámaras.

El clip en cuestión muestra a “Peter Parker” intentando pasar desapercibido en una cafetería, cuando de pronto, aparece Lionel Messi tratando de encontrar a Spider-Man a través de la denominada “Spidey Tracker”, una aplicación lanzada hace unas semanas que permite que los fans interactúen con el elenco durante su gira global de promoción.

Al darse cuenta, Tom Holland se acerca al futbolista y lo cuestiona: “¿Eres Messi?”. Tras obtener una confirmación, el británico usa su conocimiento del español para decirle: “Espera aquí”, y luego desaparecer para darle una sorpresa.

Es así como, segundos después, el famoso regresa enfundado en el emblemático traje de Spider-Man para sorprender a Lionel Messi con un recorrido por Nueva York mientras se balancean por los edificios de la ciudad.

Esta colaboración no pasó desapercibida entre el público que espera con ansias el próximo lanzamiento de la cinta “Spider-Man: Brand New Day”, programado para el 29 de julio en México y 2 días después de forma global.

Entre los comentarios más destacados se encuentran: “Spider-Man parecía más nervioso al conocer a Messi que al luchar contra villanos”, “La breve aparición de Messi fue más inesperada que cualquier giro de guion de Marvel”, “Que Messi fuera el mayor fan de Spider-Man es algo que no me esperaba para nada” y “Créditos finales: Messi volverá en Avengers: Doomsday”, entre otros.

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