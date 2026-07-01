Horóscopo de hoy para Capricornio del 1 julio de 2026

En el camino surgirán algunos obstáculos, así que te convendrá avanzar con pies de plomo. No te involucres en iniciativas demasiado ambiciosas porque tus energías ahora no están tan altas. No debes mortificarte si tus familiares no aprueban o cuestionan tus decisiones.

Horóscopo de amor para Capricornio Aun cuando parezca que otros no están de acuerdo y encuentres difícil de compartir tu punto de vista, ser muy emocional no es la forma de reaccionar. Si estas involucrado con tu pareja en una pelea como esta responde adecuadamente al asunto a la mano y no solo a cosas triviales que pueden crecer y salirse de control.

Horóscopo de dinero para Capricornio En los que respecta a los asuntos comerciales no tienes suerte y tu estado mental es tan malo que no puedes usar tu intuición.Tienes problemas hasta para encontrar buenas ofertas, Si tratas de forzar el éxito , ocurrirá lo contrario. Mantente tranquilo y lejos de las inversiones riesgosas.