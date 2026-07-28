Tiendas de alimento y productos para mascotas cerrarán: Tractor Supply anuncia recorte de Petsense

Tractor Supply anunció el cierre de decenas de tiendas Petsense en Estados Unidos como parte de una estrategia para reducir pérdidas, fortalecer su negocio principal y concentrar inversiones en unidades con mayor potencial de crecimiento.



La compañía, especializada en productos para el estilo de vida rural, reveló durante su más reciente reporte financiero que cerrará aproximadamente 75 establecimientos Petsense by Tractor Supply que presentan bajo desempeño económico.



Al cierre de junio, la cadena contaba con 209 tiendas Petsense distribuidas en 23 estados del país.

¿Por qué Tractor Supply cerrará tiendas Petsense?

El director ejecutivo de Tractor Supply, Hal Lawton, explicó que la decisión llegó después de una revisión completa del desempeño de la marca de productos para mascotas.

Según el directivo, las tiendas que serán cerradas registraban flujo de caja negativo, lo que significa que sus ingresos no eran suficientes para cubrir gastos operativos como renta, salarios, inventario y otros costos locales.

“Estas medidas mejorarán la rentabilidad, simplificarán el negocio y nos permitirán dirigir recursos hacia oportunidades con mayor crecimiento”, señaló Lawton durante la presentación de resultados de la empresa.

El objetivo, explicó, es detener las pérdidas generadas por esas ubicaciones y utilizar esos recursos en áreas estratégicas donde la compañía tenga mejores oportunidades de expansión.

Tractor Supply busca fortalecer su negocio de mascotas

Aunque Petsense será reducido, Tractor Supply aseguró que mantiene su apuesta por el mercado de productos y servicios para mascotas.

Lawton indicó que, después de los cierres, espera que Petsense opere como un negocio más pequeño, pero más rentable, integrado con otras divisiones de la compañía, como Allivet y VIP Petcare.

La empresa considera que esta reorganización permitirá ofrecer una mejor experiencia a los clientes dentro de su ecosistema de productos para animales, sin afectar la recuperación de la categoría de mascotas dentro de las tiendas tradicionales de Tractor Supply.

El director financiero de la compañía, Kurt Barton, afirmó que el reposicionamiento de Petsense permitirá crear una operación más eficiente y complementaria con la red principal de establecimientos.

Menos aperturas nuevas y más inversión en tiendas actuales

Además del ajuste en Petsense, Tractor Supply modificó sus planes de expansión para los próximos años.

La compañía informó que espera abrir entre 85 y 90 nuevas tiendas en 2027, una cifra menor a su estimación anterior de 100 nuevas ubicaciones.

Los recursos que ya no serán destinados a una expansión más agresiva serán utilizados en otros proyectos, incluyendo remodelaciones dentro del programa conocido como Proyecto Fusion, una iniciativa enfocada en mejorar el rendimiento de las tiendas existentes.

La empresa busca modernizar sus establecimientos actuales, optimizar operaciones y aumentar la productividad de su red antes de continuar con un crecimiento más acelerado.

Tractor Supply apuesta por un crecimiento más eficiente

El ajuste en Petsense forma parte de una estrategia más amplia de la compañía para priorizar negocios rentables y mejorar la eficiencia operativa.

En lugar de mantener tiendas con resultados negativos, Tractor Supply busca concentrar capital en segmentos con mejores perspectivas, incluyendo sus tiendas principales, servicios para mascotas y mejoras en infraestructura.

La compañía espera que estos cambios permitan una estructura más sólida y preparada para atender las necesidades de sus clientes en el mercado rural y de cuidado animal en Estados Unidos.

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