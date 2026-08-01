Horóscopo de hoy para Capricornio del 1 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 1 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Tus momentos de esparcimiento podrían verse interrumpidos por algún desperfecto doméstico o un cambio de agenda que llega repentinamente. Improvisa una solución para salir del paso y luego sigue distendiéndote. No ganarás nada dejando que el malhumor se apodere de ti.

Horóscopo de amor para Capricornio

Si pierdes el tiempo en grandes empresas, no solo acabarás frustrado, sino que te darás cuenta cuan importante es no permitir que tu frustración escale tanto que acabe de manera que te haga parecer hostil hacia las personas que se supone debes querer más. Tomate el tiempo para serenarte, para calmarte un poco.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tienes una sensación de profunda paz interna, calma y fuerza. Tu pareja reconoce que gran amante eres. Tienes la habilidad para producirle más de un orgasmo. Cuando tu pareja se une, no hay limites al placer que experimentan. Realmente deberías pasar más horas en la cama pasando el tiempo de tu vida.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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