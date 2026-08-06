Horóscopo de hoy para Géminis del 6 agosto de 2026

El tránsito lunar despertará tu interés por la espiritualidad, la metafísica y todo aquello que nutra tu jardín interior. Mantén pensamientos positivos y no te dejes influir por rumores, chismes ni halagos interesados. Escucha tu percepción, acepta los ciclos de la vida y cultiva la paz del alma.

Horóscopo de amor para Géminis Reestableciendo la cercanía con tu pareja te lleva aúna respuesta favorable, si hay cualquier problemita, tu tratas de reconciliarte. Si eres soltero, permaneces en contacto con los amigos, tus esfuerzos para revivir conexiones generalmente son exitosos y puedes hasta actuar como intermediario y reunir a otras personas.

Horóscopo de dinero para Géminis El día de hoy es extremadamente prometedor para nuevas adquisiciones importantes. Tienes el instinto adecuado para una buena oferta y no te intimidas fácilmente. Tus amigos te darán un consejo honesto si lo necesitas. Invierte cualquier dinero extra en forma rentable.Las cosas irán sin problemas y estarás seguro de encontrar el tipo de acuerdo adecuado.