Horóscopo de hoy para Capricornio del 7 agosto de 2026

Este jueves, para ti, el amor será tierra fértil: siembras dones, cosechas placer y floreces en un campo de dicha compartida. Alguien que se comunica y complementa contigo te ofrecerá una mirada afectuosa, alimento para tu corazón y una fuente de riqueza para tu persona.

Horóscopo de amor para Capricornio No vas en ninguna dirección, sientes que nadie quiere que llegues a tu destino. No te preocupes cuando encuentres obstáculos inesperados, muestra a tus seres queridos cuantos recursos y que tan flexible puedes ser, encontrando una solución adecuada, sorprendes a la gente con tu ingenuidad y demuestras que tan capaz eres.

Horóscopo de dinero para Capricornio Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.