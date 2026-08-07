Horóscopo de hoy para Tauro del 7 agosto de 2026

Con la Luna en tu signo se inicia un nuevo ciclo que realza tus talentos y te conecta con aquello que te hace único. El gesto afectuoso y fraterno de alguien cercano será una verdadera caricia para ti. A través de ese intercambio descubrirás más sobre tu esencia y el valor de compartir.

Horóscopo de amor para Tauro Te enfrentas a un caos y distracciones constantes. Resiste cualquier intento de ignorar la situación y mantén en mente tus perspectivas, no es el único punto de vista allá afuera, mantén la calma, los demás no siempre tienen que estar necesariamente ne lo correcto. Con frecuencia la solución a los problemas es más fácil de resolver de lo que pensaste al inicio.

Horóscopo de dinero para Tauro Se cuidadoso cuando se trate de dinero. Invertir capital en este momento puede ser negativo, incluso, tener consecuencias catastróficas, ya que es altamente probable que le apuestes al perdedor. Si has planeado por mucho tiempo una compra, espera un poco más, pronto ocurrirán eventos que interrumpiran tus planes.