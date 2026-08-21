Horóscopo de hoy para Leo del 21 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 21 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Tu círculo social se renueva con personas originales y diferentes que aceleran tus proyectos. Finalmente podrás expresarte con libertad, sin temor al juicio. Este movimiento impulsa tu creatividad y te permite mostrar tus talentos, desplegando tus dones de una manera auténtica.

Horóscopo de amor para Leo

Eres sociable así como genial, calmado y recogido de manera innata Disfrutas tus relaciones personales y experimentas prolongados periodos de placer a la ligera. Es una oportunidad especial para estrechar lazos presentes o para llegar a conocer a los demás. Nunca ha sido tan fácil ser responsable y de mente abierta.

Horóscopo de dinero para Leo

Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tú y tu pareja no pueden dejar de tener más uno del otro y esto se nota. No habrá momentos aburridos, ni en la cama ni en ningún otro lado. ¿ Te sientes como para hacer un grupo de tres? Cuéntale a tu pareja sobre tu fantasía secreta, puede ser que quiera hacerlo también y ¡sorprenderte con quien sugieren para tentarte!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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