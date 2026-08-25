Rafael Márquez analizaría una sacudida juvenil para su primera lista con el Tricolor

Santiago Sandoval y Hugo Camberos, jugadores de las Chivas, serían dos de las cinco novedades que presentaría Rafael Márquez en la primera convocatoria de su proceso, que comenzará en los juegos contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile.

Ambos jugadores, junto con Alan Cervantes e Isaías Violante de América, así como Ismael Tona de los Xolos, tendrían oportunidad de mostrarse en una base que será mundialista, pero donde tampoco se descartan elementos como Jeremy Márquez de Cruz Azul y el propio Jordan Carrillo.

“Las cinco caras nuevas en la primera convocatoria de Rafa Márquez” ????



“Dentro de esas caras nuevas hay nombre que analiza el cuerpo técnico mexicano: Santiago Sandoval, Alan Cervantes, Hugo Camberos, Iván Tona e Isaías Violante, entre otros”



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Por esa razón, la expectación es muy alta en el entorno del fútbol mexicano, sobre todo para desmarcarse de todo lo que representó Javier Aguirre en los dos últimos años dentro del cuadro nacional y que obviamente busca escribir su propia historia.

La gran sorpresa en el radar del cuerpo técnico azteca radica en la proyección de dos de las promesas más interesantes del balompié doméstico. Santiago Sandoval y Hugo Camberos encabezarían las novedades de México para hacerle frente al conjunto de Colombia, levantando la mano en un recambio generacional que la afición ha solicitado desde hace meses.

Ambos futbolistas han mostrado argumentos sólidos en el torneo local y representan esa frescura que el estratega michoacano busca impregnar en su proceso, donde hasta el momento falta ultimar algunos detalles para conformar totalmente su cuerpo técnico.

Junto a ellos se analiza la incorporación de otros elementos hambrientos de gloria como Alan Cervantes, Iván Tona e Isaías Violante. Esta baraja de futbolistas tendrá la oportunidad de su vida para llenarle el ojo al exjugador del Barcelona en un encuentro que servirá como un auténtico laboratorio de pruebas rumbo a las competencias oficiales.

El dolor de cabeza para armar la lista debido a los candados de la Liga MX

El verdadero viacrucis para el nuevo estratega nacional no será el rival en turno, sino el polémico acuerdo administrativo con los dueños de los balones en el fútbol mexicano. Medrano reveló que Rafael Márquez se enfrentará a un duro candado debido a que la Federación Mexicana de Fútbol acordó con los clubes que el cuerpo técnico del Tricolor solo podrá convencer y convocar a un máximo de dos elementos por cada institución.

Esta condición limita drásticamente el margen de maniobra del timonel y lo obliga a realizar un doloroso juego de ajedrez con los nombres disponibles en las plantillas más poderosas. En el campamento de las Chivas de Guadalajara las cosas parecen bastante claras, ya que el guardameta Tala Rangel y el atacante Roberto Piojo Alvarado tienen su boleto prácticamente asegurado. El gran dilema surge al elegir al resto de los seleccionados de otros clubes donde abundan figuras de peso que podrían quedar fuera de este llamado de exhibición.

"No hay extremos mexicanos con las cualidades de Camberos": @chaco_81



¿Diego Campillo y Hugo Camberos merecen un llamado con el TRI????#MotherSoccer pic.twitter.com/vGuavoJtlB — FOX (@somos_FOX) August 24, 2026

Márquez se debate entre convocar a hombres de experiencia como Luis Romo o Brian García para asegurar un funcionamiento colectivo decente o de plano aprovechar la coyuntura para observar a caras nuevas. Las próximas semanas serán de intensas llamadas telefónicas y cabildeo pasillo por pasillo para definir la lista final de un proceso que arranca con una alta dosis de exigencia en el banquillo nacional.

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