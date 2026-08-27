Horóscopo de hoy para Capricornio del 27 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Capricornio. Conoce las predicciones astrológicas del 27 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

portada_horoscopo_capricornio
Avatar de La Opinión

Por  La Opinión

Capricornio

(12/21 – 01/19)

Tu economía atraviesa un período favorable gracias a la colaboración de alguien influyente y bien conectado. El dinero circulará con mayor facilidad y tus logros comenzarán a reflejarse en un aumento de tu capacidad adquisitiva. Valora lo que recibes y administra tus recursos.

Horóscopo de amor para Capricornio

Es fácil perder el control, ser irracional, perder el control en un momento y contestarle a tu pareja con un lenguaje abusivo, de lo que te arrepentirás más tarde. Ellos entenderán si te disculpas y explicas que no te sientes bien y si no estás seguro de cómo te sientes, tomate un tiempo libre, retírate y relájate con un buen libro.

Horóscopo de dinero para Capricornio

Aun cuando sientes que el mundo es tuyo, trata de no comprarlo todo de una vez. Es importante que no permitas que tus exuberancias tomen el control de tu dinero, así que mantén vigiladas tus finanzas. Piensa dos veces si una compra es necesaria o no.

Horóscopo de sexo paraCapricornio

Tus deseos no dejan nada a tu imaginación; a cambio, vuelve esos sueños realidad. Tu vida sexual necesita un poco de energía o podría quedarse sin vapor. Sorprende al objeto de tu pasión con alguna ropa erótica o juguetes sexuales. Trata algunas nuevas técnicas durante los juegos previos. Con un poco de suerte entraras en el movimiento de las cosas: tu pareja está inspirada para hacer lo mismo por ti.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

En esta nota

Capricornio Horóscopo de hoy
Trending
Contenido Patrocinado
Trending