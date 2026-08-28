Horóscopo de hoy para Aries del 28 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 28 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
La mañana te encontrará imaginando nuevos proyectos, rodeado de amistades, ideales compartidos y oportunidades para el futuro. Hacia la tarde sentirás la necesidad de retirarte un poco del movimiento. La soledad elegida te permitirá dejar que la intuición marque el siguiente paso.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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