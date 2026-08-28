Horóscopo de hoy para Aries del 28 agosto de 2026

La mañana te encontrará imaginando nuevos proyectos, rodeado de amistades, ideales compartidos y oportunidades para el futuro. Hacia la tarde sentirás la necesidad de retirarte un poco del movimiento. La soledad elegida te permitirá dejar que la intuición marque el siguiente paso.

Horóscopo de amor para Aries Parece que enamorarse se da por sí solo. Sin embargo es difícil hacer las elecciones correctas, tu capacidad de decisión es pobre. Si no consideras cuidadosamente lo que estas haciendo puede ser difícil salir de la situación que has creado. Si ya tienes una relación de pareja, habla con ella sobre lo que quieres hacer.

Horóscopo de dinero para Aries Aun si estas recibiendo ofertas tentadoras para inversión, espera un tiempo. Puede ser que no conozcas todos los hechos, puede haber una trampa o una desagradable sorpresa esperando, o una coincidencia inconveniente puede arruinar tus inversiones. La paciencia es una virtud y es particularmente cierto para las transacciones económicas.