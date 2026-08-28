Horóscopo de hoy para Tauro del 28 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Tauro. Conoce las predicciones astrológicas del 28 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Tauro

(04/20 – 05/20)

Te llegarán propuestas interesantes que mejorarán tu situación profesional y te llevarán más lejos de lo que alguna vez imaginaste. Por la tarde, tendrás motivos para celebrar en grupo. La amistad será el mejor ámbito para compartir la magia de este día.

Horóscopo de amor para Tauro

Te mezclas con gente soltera cálidamente con el corazón abierto y una actitud fácil de lidiar. Libre de preocupaciones eres capaz de eliminar el estrés de la vida diaria que otros parecen sufrir. Si estas en una relación tienes mucho tiempo y la paciencia requerida para enfocarte en lo que más importa, las personas que quieres.

Horóscopo de dinero para Tauro

Si disfrutas comprar algo nuevo,¡adelante, hazlo! Tienes los medios para hacerlo y ya es tiempo de que te consientas. Tus finanzas te permiten hacer una pequeña inversión y eres lo suficientemente consciente como para no sobrepasarte.

Horóscopo de sexo paraTauro

Suertudo, ¡ya que eres capaz de cumplir todas esas salvajes fantasías! Dile a tu pareja tus deseos más secretos. No seas tímido, estará más inclinada a aceptar de lo que te imaginas. Ambos disfrutan encendiéndose uno al otro con las palabras adecuadas. Después de un juego de palabras seductoras sabés lo que viene a continuación.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Tauro
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