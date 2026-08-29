Horóscopo de hoy para Aries del 29 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Aries. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Será tiempo de detenerte y descansar. El agua, la música, la meditación o el silencio te ayudarán a liberar aquello que has guardado. Algunas rutinas deberán cambiar para recuperar bienestar. Lo que parece desorden será una invitación a purificar tu mundo interior y cuidar tu salud.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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