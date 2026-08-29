Horóscopo de hoy para Leo del 29 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Movimientos inesperados pueden aparecer en temas de herencias o acuerdos económicos. El eclipse te invitará a revisar compromisos financieros y ajustar la manera en que administras tus recursos. Nuevas formas de prosperidad podrán surgir si aceptas transformar estrategias.
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Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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