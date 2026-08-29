Horóscopo de hoy para Piscis del 29 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Piscis. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Piscis

(02/19 – 03/20)

El eclipse en tu signo traerá definiciones en el amor y las alianzas. Una pareja o alguien con intenciones serias podrá expresar lo que desea construir contigo. Para avanzar será necesario dejar atrás viejos patrones afectivos y abrirte a una manera más auténtica de compartir la vida.

Horóscopo de amor para Piscis

Estas seguro de tus sentimientos, mostrar meno pena que lo usual, resulta en mayor facilidad para conocer a otros. Tu seguridad brilla a través de ti y tiene un efecto positivo en aquellos involucrados o que quieres impresionar. Tus intenciones y deseos son inequívocos y eres capaz de articularlos a otros de una manera impresionante.

Horóscopo de dinero para Piscis

Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.

Horóscopo de sexo paraPiscis

Todo el mundo sabe que te encanta ser consentido en todas las formas posibles, pero no seas muy perezoso. Muéstrale a tu pareja cuanto la aprecias. Puede estar irritada por tus fantasías sexuales, pero no te preocupes y no cambies de idea, lo más probable es que tu pareja esté asombrada y emocionada con el candor que mostrarás al final.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Piscis
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