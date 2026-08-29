Horóscopo de hoy para Piscis del 29 agosto de 2026

El eclipse en tu signo traerá definiciones en el amor y las alianzas. Una pareja o alguien con intenciones serias podrá expresar lo que desea construir contigo. Para avanzar será necesario dejar atrás viejos patrones afectivos y abrirte a una manera más auténtica de compartir la vida.

Horóscopo de amor para Piscis Estas seguro de tus sentimientos, mostrar meno pena que lo usual, resulta en mayor facilidad para conocer a otros. Tu seguridad brilla a través de ti y tiene un efecto positivo en aquellos involucrados o que quieres impresionar. Tus intenciones y deseos son inequívocos y eres capaz de articularlos a otros de una manera impresionante.

Horóscopo de dinero para Piscis Hoy la situación es desoladora para el éxito monetario. Probablemente recibirás ofertas muy pobres y te puede llevar a comprar cosas que pronto te arrepentiras. No trates de minimizar la situación, porque si el éxito no se dá naturalmente, no tiene caso tratar de forzarla. Aprende a limitar las pérdidas. La constelación momentánea no permite mucha libertad de acción.