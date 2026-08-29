Horóscopo de hoy para Virgo del 29 agosto de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Virgo. Conoce las predicciones astrológicas del 29 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
El eclipse traerá movimientos inesperados en tus vínculos afectivos, rompiendo esquemas que ya no funcionan. Aunque al principio lo diferente pueda desconcertarte, cada giro tendrá un propósito. Será tiempo de soltar el exceso de control y permitir que el amor encuentre una forma más libre.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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