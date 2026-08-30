Horóscopo de hoy para Libra del 30 agosto de 2026

Tu deseo de ayudar estará muy presente y podrás desarrollar una actitud más compasiva hacia quienes te rodean. En el trabajo, evita involucrarte en comentarios confusos o rumores. Para cuidar tu bienestar, será favorable prestar atención a la alimentación y realizar una limpieza de hábitos.

Horóscopo de amor para Libra Las personas que más te importan se sienten descuidadas. Estas atraído a ciertos tipos y buscas los extremos lo que te lleva a personas que te ven sospechosamente cuando te les acercas. Se necesita cuidado, trata de enfocarte en aquello que es más confiable en tu vida romántica y no caigas en todos los estados de ánimo impulsivos.

Horóscopo de dinero para Libra Tus consejos en materia de finanzas son muy buscados, especialmente para los proyectos que tomes con otros. Maneja tu conocimiento libremente con ellos, pero no les des todo. Quita mucha energía y tú lo sabes, estarás muy cansado para seguir tus propios intereses. Escucha lo que otros tienen que decir, porque sería una pena estar dando sin haber obtenido algo a cambio.