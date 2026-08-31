Horóscopo de hoy para Géminis del 31 agosto de 2026

Los proyectos colectivos tomarán fuerza y comprenderás que avanzar junto a otros puede abrir nuevas posibilidades. Será importante rodearte de personas con ideales comunes, capaces de aportar estructura y constancia para que aquello que imaginan juntos pueda convertirse en una realidad.

Horóscopo de amor para Géminis Mantén tus contactos sociales aun mínimo indispensable. Mantente en tu área local, donde las personas te conocen y saben cómo manejar tu actual humor. Si tratas de hacer nuevos amigos o si tratas de encontrar una nueva pareja, es muy poco probable que tengas éxito y al contrario puedes descorazonarte más.

Horóscopo de dinero para Géminis Si puedes, pospón cualquier plan de inversión o compras.Eventos imprevisibles pueden arruinar tus aspiraciones y proyectos. No sueltes tu dinero, de modo que puedas reaccionar de manera flexible a las situaciones inesperadas. No dejes que un consejo en el que tu no crees completamente te envuelva.