Horóscopo de hoy para Libra del 31 agosto de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 31 agosto de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

En el amor y los vínculos importantes comienza una nueva etapa que te pedirá revisar qué deseas construir con el otro. La intuición te mostrará mucho, pero será necesario poner límites claros y asumir compromisos reales para que la relación pueda sostenerse en el tiempo.

Horóscopo de amor para Libra

Estas reticente a mostrar cualquier “da y toma” en tu relación. Otros cercanos a ti, notan que difícil te es mantener tu serenidad y relajarte. Viendo las cosas desde la perspectiva de tu pareja, te hace entender mejor que es exactamente qué es lo que está sintiendo antes de que tomes una decisión o hagas un compromiso.

Horóscopo de dinero para Libra

Haz uso de tu actual estado de humor decisivo y continua con tus nuevos proyectos financieros, pueden valer la pena.Puede ser algo que quisiste por mucho tiempo, una compra espontánea o una inversión a largo plazo.Tienes ese toque ganador, particularmente porque puedes confiar más de lo usual en en tu asesor bancario y amigos. Otras personas reconocen que has trabajado fuerte por tu dinero y lo manejaras con cuidado.

Horóscopo de sexo paraLibra

Una fase altamente erótica está iniciando para ti y tu pareja. Aun en las situaciones ordinarias de todos los días dejan saber sus sentimientos el uno por el otro. Pueden fácilmente terminar haciendo el amor a toda prisa en el impulso del momento. No conoces límites, así que puede ser que la recámara termine descuidada.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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