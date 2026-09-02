Horóscopo de hoy para Leo del 2 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 2 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Leo

(07/21 – 08/21)

Hoy la sensación de responsabilidad podría resultar agobiante, y tu pareja o tus colegas aumentarán aún más la presión. Alguien con poder podría intentar manejar la situación en su beneficio. Actúa con estrategia y evita caer en provocaciones que pongan en riesgo tu posición profesional.

Horóscopo de amor para Leo

Si estas más irritable de lo usual y encuentras difícil ser sensible con aquellos a los que quieres, viendo solamente defectos donde previamente no había ninguno. Recuerda que las personas que te importan te conocen bien ero no pueden saber qué es lo que está pasando en tu cabeza. Vete tranquilo con ellas, puedes arrepentirte más tarde de lo que digas hoy.

Horóscopo de dinero para Leo

Haz uso de tu actual estado de humor decisivo y continua con tus nuevos proyectos financieros, pueden valer la pena.Puede ser algo que quisiste por mucho tiempo, una compra espontánea o una inversión a largo plazo.Tienes ese toque ganador, particularmente porque puedes confiar más de lo usual en en tu asesor bancario y amigos. Otras personas reconocen que has trabajado fuerte por tu dinero y lo manejaras con cuidado.

Horóscopo de sexo paraLeo

Tú y tu pareja no pueden dejar de tener más uno del otro y esto se nota. No habrá momentos aburridos, ni en la cama ni en ningún otro lado. ¿ Te sientes como para hacer un grupo de tres? Cuéntale a tu pareja sobre tu fantasía secreta, puede ser que quiera hacerlo también y ¡sorprenderte con quien sugieren para tentarte!

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Leo
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