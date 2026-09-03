Horóscopo de hoy para Libra del 3 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Libra. Conoce las predicciones astrológicas del 3 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Libra

(09/23 – 10/22)

Es momento de saldar deudas de todo tipo. También será importante reparar el dolor causado por palabras no dichas o no escuchadas. Reclama lo que te corresponde y ocúpate de herencias o asuntos compartidos pendientes. Esta jornada favorecerá una profunda renovación interior.

Horóscopo de amor para Libra

Las circunstancias son ideales para pasar más tiempo juntos y dejas que tu pareja sepa que tan importante es, en cambio tú recibes su confianza y afecto. Si eres soltero eres capaz de olvidar animosidades viejas y ver exactamente que maravilloso es revivir las relaciones pasadas y recordar viejos tiempos.

Horóscopo de dinero para Libra

Este es el mejor momento para salir y gastar. Comprate algo bonito, pero no te lo gastes todo en una sola cosa.En cambio invierte tu dinero de forma inteligente. Otras personas están siendo honestas contigo, así que no dudes en escuchar su consejo. Ya sea que pretendas comprar algo pequeño o estás invirtiendo en algo grande, no puedes perder, aún si gastas más de lo usual.

Horóscopo de sexo paraLibra

No puede hacer ningún daño el introducir un poco de picante en tu vida sexual. Tal vez un cambio de lugar, trata de ser espontáneo y sorprende a tu amante, haz un acercamiento inesperado en un lugar inusual o pasa una noche romántica enfrente de un fuego crepitante. ¡La elección es tuya! Mantén los ojos abiertos y toma ventaja de cualquier cosa que surja.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Libra
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