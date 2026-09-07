Horóscopo de hoy para Sagitario del 7 septiembre de 2026

Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Sagitario. Conoce las predicciones astrológicas del 7 septiembre de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco

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Por  La Opinión

Sagitario

(11/23 – 12/20)

Tu energía sexual irá en aumento y estarás dispuesto a desplegar todo tu magnetismo para atraer aquello que deseas. Sin embargo, al momento de entregarte podrían aparecer inseguridades. Si logras atravesarlas, la intimidad se convertirá en una poderosa fuente de renovación.

Horóscopo de amor para Sagitario

Tu éxito se enfrenta a conflictos. Personas que conoces tratan de pasarte sus problemas que no tienen nada que ver contigo. Es posible que las personas digan cosas para lastimarte, o hacer demandas posteriores irracionales. Abraza las confrontaciones, úsalas para reforzar tu posición, muestra cuan fácil pueden resolverse los conflictos.

Horóscopo de dinero para Sagitario

Algunos problemas inesperados pueden surgir durante los tratos de negocios. Tu planes e ideas no están haciendo progreso y no puedes convencer a otros de sus beneficios. Esto puede ser genuinamente frustrante, pero no apresures las cosas, porque pueden revertirse y puedes terminar perdiendo. Mantén la cabeza fría o pueden pasar cosas peores.

Horóscopo de sexo paraSagitario

Todo el mundo sabe que te encanta ser consentido en todas las formas posibles, pero no seas muy perezoso. Muéstrale a tu pareja cuanto la aprecias. Puede estar irritada por tus fantasías sexuales, pero no te preocupes y no cambies de idea, lo más probable es que tu pareja esté asombrada y emocionada con el candor que mostrarás al final.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy:

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |

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Horóscopo de hoy Sagitario
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