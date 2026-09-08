Horóscopo de hoy para Leo del 8 septiembre de 2026

Estarás con un alto nivel de receptividad y más propenso a que te afecten las influencias del entorno. De hecho, solo te conviene conversar con personas de tu círculo más íntimo. Si gastas tu energía en charlas banales y chismes, terminarás completamente exhausto.

Horóscopo de amor para Leo Enfocándote en la forma en que te sientes, tus emociones parecen más accesibles y tienes una necesidad enorme de estar con alguien especial. Una actitud de confianza impresiona a las personas. Si eres soltero, checa tus contactos existentes, o trata y cultiva nuevos. Ponte activo, haz esa llamada personal y arregla una cita.

Horóscopo de dinero para Leo ¿Necesitas dinero para invertir en nuevos proyectos? Sigue adelante con tus planes, porque las circunstancias son favorables. Los amigos que te dan consejos están siendo honestos contigo la mayor parte del tiempo. Si quieres comprar algo puedes hacerlo ahora. Haras la elección adecuada, no te dejes engañar por el vendedor.